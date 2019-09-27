Экс-генпрокурор Юрий Луценко. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n127360-syn-baydena-ne-narushal-ukrainskoe-zakonodatelstvo-eks-genprokuror-lucenko.html

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Хантер Байден, сын главного соперника Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, не нарушал в Украине никаких законов.

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Правоохранители не зафиксировали ни одного нарушения закона иностранцем. Об этом заявил бывший руководитель Генеральной прокуратуры Юрий Луценко в интервью The Washington Post.

С точки зрения украинского законодательства Хантер Байден ничего не нарушил, — заявил экс-генпрокурор.

Он добавил, что сын кандидата в президенты США отрицает любые правонарушения. По словам Луценко, нет никаких доказательств того, что он был причастен к любым нарушениям закона во время своей работы в Украине с частной газовой компанией Burisma.

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что глава США Дональд Трамп использует Украину, чтобы сорвать президентские выборы. Ранее представитель Демократической партии отреагировал на публикацию стенограммы разговора президентов США и Украины и подчеркнул, что Конгресс должен привлечьТрампа к ответственности, а действия главы государства является трагедией и обидой для каждого американца.

Ранее сообщалось, что в США возник скандал вокруг разговора Трампа с Зеленским. Отмечается, что американский президент во время разговора с главой Украины якобы давил на него и требовал начать расследование против компании Burisma. В Совет директоров этой газодобывающей компании входил сын Джо Байдена. Бывший вице-президент считается главным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года. Говорилось и о том, что Трамп якобы приказал заморозить 400 млн долл. военной помощи для Украины за неделю до разговора с Зеленским.