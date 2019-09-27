Новости мира

​Трамп использует Украину, чтобы сорвать выборы в США - Байден. Фото: НВ

https://racurs.ua/n127357-tramp-ispolzuet-ukrainu-chtoby-sorvat-vybory-v-ssha-bayden.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, хочет, чтобы предстоящие выборы нового главы государства в Штатах не состоялись. Так считает бывший вице-президент США Джо Байден.

Loading...

Он отметил, что для этого Трамп неоднократно подталкивал украинского президента Владимира Зеленского к расследованию в отношении него и его сына, сообщает CNN.

Байден не сомневается в том, что Трамп хочет получить иностранную помощь, чтобы добыть победу на выборах.

При этом кандидат в президенты от Демократической партии в очередной раз подчеркнул, что сейчас «нет ни малейших доказательств» того, что его семья причастна к противозаконным действиям.

Напомним, что вчера Байден отреагировал на публикацию стенограммы разговора президентов США и Украины. Он подчеркнул, что Конгресс должен привлечь Трампа к ответственности, а действия главы государства являются трагедией и оскорблением для каждого американца.