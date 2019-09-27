Новости мира

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​Трамп использует Украину, чтобы сорвать выборы в США - Байден. Фото: НВ

​Трамп использует Украину, чтобы сорвать выборы в США — Байден

27 сен 2019, 08:10
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Дональд Трамп, президент США, хочет, чтобы предстоящие выборы нового главы государства в Штатах не состоялись. Так считает бывший вице-президент США Джо Байден.

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Он отметил, что для этого Трамп неоднократно подталкивал украинского президента Владимира Зеленского к расследованию в отношении него и его сына, сообщает CNN.

Байден не сомневается в том, что Трамп хочет получить иностранную помощь, чтобы добыть победу на выборах.

При этом кандидат в президенты от Демократической партии в очередной раз подчеркнул, что сейчас «нет ни малейших доказательств» того, что его семья причастна к противозаконным действиям.

Напомним, что вчера Байден отреагировал на публикацию стенограммы разговора президентов США и Украины. Он подчеркнул, что Конгресс должен привлечь Трампа к ответственности, а действия главы государства являются трагедией и оскорблением для каждого американца.


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