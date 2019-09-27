Трамп використовує Україну, щоб зірвати вибори в США - Байден. Фото: НВ

https://racurs.ua/ua/n127357-tramp-vykorystovuie-ukrayinu-schob-zirvaty-vybory-v-ssha-bayden.html

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Дональд Трамп, президент США хоче, щоб майбутні вибори нового глави держави в Штатах не відбулися. Так вважає колишній віце-президент США Джо Байден.

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Він зазначив, що для цього Трамп неодноразово підштовхував українського президента Володимира Зеленського до розслідування щодо нього і його сина, повідомляє CNN.

Байден не сумнівається в тому, що Трамп хоче отримати іноземну допомогу, щоб здобути перемогу на виборах.

При цьому кандидат у президенти від Демократичної партії в черговий раз підкреслив, що зараз «немає жодних доказів» того, що його родина причетна до протизаконних дій.

Нагадаємо, що вчора Байден відреагував на публікацію стенограми розмови президентів США та України. Він підкреслив, що Конгрес повинен залучити Трампа до відповідальності, а дії глави держави є трагедією і образою для кожного американця.