Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
США обвинили Асада в применении химического оружия в мае этого года. Фото: 24 канал

США обвинили Асада в применении химического оружия в мае этого года

27 сен 2019, 09:18
999

Майк Помпео, госсекретарь США, заявил, что режим президента Сирии Башара Асада использовал хлор в качестве химического оружия 19 мая в сирийском городе Идлиб.

Loading...

По его словам, некоторые преступления режима Асада квалифицируются как военные и преступления против человечества. Об этом Помпео сказал во время Генеральной Ассамблеи ООН в США, сообщает Reuters.

Еще весной США делали заявление о том, что у них есть многочисленные сообщения о вероятном использовании химического оружия правительственными войсками.

Тогда в ходе расследования американские эксперты так и не пришли к единому заключению о том, использовали ли здесь ли химическое оружие.

Напомним, в марте подразделения «Демократических сил Сирии» (SDF) успешно штурмовали город Багуз и уничтожили террористов, которые контролировали город. Таким образом в Сирии был уничтожен последний оплот боевиков «Исламского государства».


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Трамп назвал жалобу разведчика фейком

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассекреченая жалоба сотрудника американской спецслужбы является фейком. Он отметил, чтово время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским никакого давления не было

Новости мира
21:23   26 сен

В Кабмине назвали дату презентации программы действий правительства: от нее зависит новый транш МВФ

​В воскресенье, 29 сентября, Кабинет министров Украины представит программу действий правительства, от которой будет зависеть выделение нового кредита от Международного валютного фонда

Новости Украины
15:40   26 сен
Новости партнеров
Загрузка...