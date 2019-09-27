Новости мира

США обвинили Асада в применении химического оружия в мае этого года. Фото: 24 канал

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Майк Помпео, госсекретарь США, заявил, что режим президента Сирии Башара Асада использовал хлор в качестве химического оружия 19 мая в сирийском городе Идлиб.

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По его словам, некоторые преступления режима Асада квалифицируются как военные и преступления против человечества. Об этом Помпео сказал во время Генеральной Ассамблеи ООН в США, сообщает Reuters.

Еще весной США делали заявление о том, что у них есть многочисленные сообщения о вероятном использовании химического оружия правительственными войсками.

Тогда в ходе расследования американские эксперты так и не пришли к единому заключению о том, использовали ли здесь ли химическое оружие.

Напомним, в марте подразделения «Демократических сил Сирии» (SDF) успешно штурмовали город Багуз и уничтожили террористов, которые контролировали город. Таким образом в Сирии был уничтожен последний оплот боевиков «Исламского государства».