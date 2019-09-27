США помогут Украине преодолеть коррупцию - Помпео. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n127358-ssha-pomogut-ukraine-preodolet-korrupciu-pompeo.html

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Майкл Помпео, глава Государственного департамента США, заявил, что его страна хочет укрепить взаимодействие с Украиной.

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По его словам, в частности, США хотят помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому искоренить коррупцию в стране. Об этом Помпео сказал на полях 74-й Генеральной ассамблеи ООН, сообщает «Укринформ».

Мы не хотим упустить возможность для улучшения отношений между Соединенными Штатами и Украиной, нарастить возможности, укрепить наше взаимодействие, чтобы помочь преодолеть коррупцию в Украине, — сказал Помпео.

Он также отметил действия Зеленского, который, по словам Помпео, уделяет большое внимание антикоррупционной борьбе. Глава Государственного департамента США считает, что такая борьба полезна не только для Украины, но и для всей Европы.

В завершении Помпео отметил, что США также поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Напомним, что 25 сентября Зеленский провел официальную встречу с американским лидером Дональдом Трампом. На встрече с украинским главой государства президент США заявил, что тот «сделал его еще более знаменитым».