США допоможуть Україні подолати корупцію - Помпео. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n127358-ssha-dopomojut-ukrayini-podolaty-korupciu-pompeo.html

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Майкл Помпео, глава Державного департаменту США, заявив, що його країна хоче зміцнити взаємодію з Україною.

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За його словами, зокрема, США хочуть допомогти українському президенту Володимиру Зеленському викорінити корупцію в країні. Про це Помпео сказав на полях 74-ї Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє «Укрінформ».

Ми не хочемо втратити можливість для поліпшення відносин між Сполученими Штатами і Україною, наростити можливості, зміцнити нашу взаємодію, щоб допомогти подолати корупцію в Україні, — сказав Помпео.

Він також відзначив дії Зеленського, який, за словами Помпео, приділяє велику увагу антикорупційній боротьбі. Глава Державного департаменту США вважає, що така боротьба корисна не тільки для України, але і для всієї Європи.

У завершенні Помпео зазначив, що США також підтримують Україну в її протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, що 25 вересня Зеленський провів офіційну зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. На зустрічі з українським главою держави президент США заявив, що той «зробив його ще більш знаменитим».