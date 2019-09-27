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США звинуватили Асада в застосуванні хімічної зброї в травні цього року. Фото: 24 канал

США звинуватили Асада в застосуванні хімічної зброї в травні цього року

27 вер 2019, 09:18
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Майк Помпео, держсекретар США, заявив, що режим президента Сирії Башара Асада використовував хлор в якості хімічної зброї 19 травня в сирійському місті Ідліб.

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За його словами, деякі злочини режиму Асада кваліфікуються як військові та злочини проти людства. Про це Помпео сказав під час Генеральної Асамблеї ООН в США, повідомляє Reuters.

Ще навесні США зробили заяву про те, що у них є численні повідомлення про ймовірне використання хімічної зброї урядовими військами.

Тоді в ході розслідування американські експерти так і не прийшли до єдиного висновку про те, чи використовували тут хімічна зброя.

Нагадаємо, в березні підрозділи «Демократичних сил Сирії» (SDF) успішно штурмували місто Багуз і знищили терористів, які контролювали місто. Таким чином в Сирії був знищений останній оплот бойовиків «Ісламської держави».


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