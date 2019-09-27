Чемпионат мира в Катаре: в Дохе стартуют главные соревнования года по легкой атлетике, фото — IAAF

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Сегодня в столице Катара Дохе начинается чемпионат мира по легкой атлетике. Он обещает быть самым жарким в истории проведения таких соревнований — температура воздуха в эти дни в Катаре не опускается ниже 37 градусов. Украина отправила в Доху команду, которая состоит из 43 спортсменов.

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Чемпионат продлится с 27 сентября по 6 октября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) объявила о предоставлении Дохе права проводить чемпионат 18 ноября 2014 года. Другими городами, которые претендовали на проведение мирового первенства, были Барселона и Юджин (США). Впервые в истории чемпионатов мира в Дохе разыграют медали в смешанной эстафете 4×400 метров.

Все дисциплины чемпионата (кроме марафонского бега и спортивной ходьбы) проведут на стадионе «Халифа» вместимостью 48 тыс. зрителей. Стадион модернизировали специально для чемпионата, например, среди прочего, на нем установили уникальную систему кондиционирования воздуха, которая способна обеспечивать охлаждение воздуха внутри арены до 21 градуса.

Один из врачей сборной Антон Диденко рассказал пресс-службе Федерации легкой атлетики Украины, что в Дохе на выступления спортсменов наложатся два фактора — высокая температура и влажность.

В комплексе они негативно влияют на организм, тем более при интенсивной нагрузке на организм. Организм теряет минералы, витамины, микро- и макроэлементы, через повышенное потоотделение нарушается водно-солевой баланс и теплообмен. В организме возникает стрессовая ситуация, которая может привести к сбою, — объясняет Диденко.

Из-за жары некоторые соревнования, например, марафон и спортивная ходьба, стартуют в полночь.

На предыдущем мундиале в Лондоне (2017 год) Украина завоевала только одну медаль — серебро в прыжках в высоту завоевала Юлия Левченко. В 2015 году в Пекине серебряную медаль завоевал прыгун в высоту из Харькова Богдан Бондаренко.

На этот раз большие ожиданий также от наших прыгунов в высоту. Андрей Проценко этого года выиграл Бриллиантовую лигу, а Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Богдан Бондаренко находятся в топ-5 этого вида спорта в мире.

Ожидать попадания в призеры можно и от Ирины Климец (метание молота), Анны Рыжиковой (400 м с/б) и Михаила Кохана (метание молота).

Напомним, что накануне старта чемпионата в Дохе состоялся Конгресс ассоциации, на котором украинца Сергея Бубку вновь избрали вице-президентом IAAF.

Кроме того, к чемпионату мира уже традиционно не допущены российские легкоатлеты. WADA и IAAF продолжают наказывать россиян за допинговые истории и нежелание полностью открыться международному сообществу в этой сфере.

Все трансляции из Катара можно будет посмотреть на официальном канале IAAF. В частности, сегодняшние соревнования смотрите по этой ссылке:

Официальные результаты доступны по этой ссылке.