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Місія МВФ продовжить переговори щодо фінансування України. Фото: Рубрика

Місія МВФ продовжить обговорювати з українською владою нову програму співпраці — глава фонду

27 вер 2019, 09:52
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Місія Міжнародного валютного фонду приступила до обговорення нової трирічного угоди про розширене фінансування EFF для України.

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Планується, що обговорення відбудеться у найближчі тижні. Про це за підсумками двотижневої роботи в Києві 27 вересня заявив глава місії ван Рон Роден, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами представника МВФ, місія провела кропітку роботу, були проведені продуктивні дискусії про політику для нової програми особливо про фіскальну і грошову кредитну політику, а також про ключові кроки реформ. Глава місії підкреслив важливість незалежності Національного банку України та забезпечення фінансової стабільності в державі.

Крім того, в МВФ закликали докласти максимальні зусилля, щоб мінімізувати фіскальні витрати пов’язані з докапіталізацією банків.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду завершила свою роботу в Україні, але не змогла досягти домовленості за новою програмою кредитування України з боку МВФ. Причини цього полягають в ситуації навколо «Приватбанку», державного бюджету і можливої зміни керівництва Національного банку України.


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999

Місія МВФ продовжить обговорювати з українською владою нову програму співпраці — глава фонду

Нову програму про розширене фінансування для України місія Міжнародного валютного фонду продовжить обговорювати з українською владою. Переговори відбудуться у найближчі тижні

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