Голова НБУ Яків Смолій. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n127374-u-nacbanku-ozvuchyly-golovni-pereshkody-dlya-spivpraci-ukrayiny-z-mvf.html

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Нову програму співпраці України з Міжнародним валютним фондом не вдається підписати через низку існуючих перешкод.

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МВФ може бути занепокоєний тиском на керівництво НБУ, яке проводить реформи. Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій на власній сторінці у Twitter.

Про що у підсумку буде боліти голова в команди МВФ у Вашингтоні? Як мінімум про припинення тиску на реформаторів та збереження фінансової стабільності, яка залежить від перебігу низки судових процесів в Україні і не тільки, — йдеться у повідомленні.

Ймовірно, голова фінансового регулятора мав на увазі нещодавні інциденти з родиною колишньої очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої. Також Смолій згадав перебіг судових справ щодо націоналізованого «ПриватБанку».

Нагадаємо, вчора ЗМІ із посиланням на прес-службу українського представництва МВФ повідомили, що під час роботи місії МВФ в Україні не вдалося досягти домовленості за новою програмою кредитування України з боку фонду. Причини цього полягають в ситуації навколо «ПриватБанку», державного бюджету і можливої зміни керівництва Національного банку України.

Згодом у Кабінеті міністрів України заявили, що під час робочого візиту в Україну представники Міжнародного валютного фонду ознайомилася з станом справ в Україні, а також дізналися про плани уряду на найближчі кілька років. Крім того, українські чиновники висловили свої побажання щодо подальшої співпраці з МВФ.

В уряді заявили, що в силі залишається 14-місячна програма Stand-by, яку розробили для сприяння макроекономічної стабільності України в період двох виборів: президентських і парламентських.