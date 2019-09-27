Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n127375-advokat-trampa-poobicyav-opryludnyty-dokazy-vtruchannya-ukrayiny-u-vybory-ssha.html

Ракурс

Руді Джуліані, особистий адвокат президента США Дональда Трампа, пообіцяв надати докази нібито незаконного втручання України у вибори американського президента в 2016 році.

Loading...

Адвокат зазначив, що має свідків, відеозаписи та компрометуючі докази втручання України у вибори. Про це він 27 вересня написав на власній сторінці у Twitter.

Урок для тих, у кого є чесність. Ніколи, подібно неробам, не висувайте звинувачень, заснованих на чистих чутках. Я не робив цього, коли були представлені звинувачення в незаконному впливі України на вибори 2016 року, у мене були прямі свідки, відеокасети та інкримінуючі документи, щоб довести це. Дивіться і чекайте, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у квітні глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що американський генпрокурор Білл Барр досліджує інформацію про зв’язки між Україною та його опонентом на президентських виборах Хілларі Клінтон. Йшлося про оприлюднення у березні 2019 року тодішнім народним депутатом Бориславом Розенблатом записів із буцімто голосом Артема Ситника, на яких керівник Антикорупційного бюро розповідав, що допомагав Клінтон відшукати компромат про тодішнього очільника штабу Трампа політтехнолога Пола Манафорта.

Внаслідок цього Трампу довелося звільнити Манафорта. Ситник отримав компрометуючі Манафорта і Трампа дані під час розслідування справи «чорної бухгалтерії Партії регіонів». У «чорній бухгалтерії» прізвище Манафорта згадується 22 рази.

Державне бюро розслідувань з весни розслідує можливе втручання Ситника у президентські вибори в США у 2016 році.