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Украинский скандал в США: Трамп прикрывается Зеленским, а демократы ищут свидетелей, фото — Офис президента

Украинский скандал в США: Трамп прикрывается Зеленским, а демократы ищут свидетелей

27 сен 2019, 10:47
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Украинский скандал в Белом доме не прекратился после обнародования в США стенограммы разговора президентов Трампа и Зеленского и записки агента, который предупредил власти США об опасных последствиях, которые она может иметь.

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После переговоров и совместной пресс-конференции с Зеленским Трамп решил использовать слова украинского коллеги, чтобы оправдаться. В Твиттер он написал, что лучшим свидетельством его невиновности являются слова Зеленского.

Президент Украины сказал, что я не давил на него, это лучшее свидетельство, — написал Трамп.

Между тем Демократическая партия, чье большинство в Палате представителей инициировало процедуру импичмента Трампа, призвала людей, которые, возможно, имеют больше информации о попытках президента побудить Украину к расследованию в отношении Джо Байдена, начать сотрудничество.

Reuters отмечает, что в тексте рассекреченного 26 сентября доклада неназванного сотрудника американских спецслужб говорится, что Трамп не только злоупотреблял своим служебным положением для политической выгоды, но и о том, что его администрация пыталась скрыть улики об этом.

Шансы на устранение Трампа пока невысоки, поскольку его Республиканская партия контролирует Сенат, в котором происходят основные события импичмента.

Призвал к сотрудничеству людей, которые знают больше о давлении на Украину, демократ Адам Шифф. Руководитель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей является одним из крупнейших оппонентов Трампа.

Напомним, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование в деле газодобывающей компании Burisma. К ней якобы причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена.

Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентскую гонку.

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она показывает, что американский президент все же говорил украинскому коллеге, что «было бы хорошо», если бы тот изучил дело Джо Байдена. Вчера в США обнародовали и секретную докладную агента, который предупредил о тревожном содержании разговора президентов.

Источник: Ракурс


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