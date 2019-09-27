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"Слуга народа" вызвала на ковер нардепа Бужанского, который обматерил жителей Днепра. Фото: Главред

«Слуга народа» вызвала на ковер нардепа Бужанского, который обматерил жителей Днепра

27 сен 2019, 10:25
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Максим Бужанский, народный депутат от фракции «Слуга народа», может поплатиться за свои нецензурные высказывания в адрес жителей Днепра.

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Фракция на ближайшем собрании поднимет вопрос о том, как наказать скандального нардепа. Об этом в комментарии «Обозревателю» сообщил его однопартиец Виталий Безгин.

Совершенно недопустимое поведение. Это недопустимо для любого депутата, не только Бужанского. У нас в понедельник будет заседание фракции, думаю, мы будем поднимать вопрос, что люди должны, во-первых, уважать граждан, во-вторых — делать какие-то выводы. Такие вещи — это неуважение и к себе, и к фракции, к гражданам, избирателям и всем, — отметил Безгин.

Впереди у Бужанского жесткий разговор с руководством. Безгин считает, что скандальному нардепу следовало хотя бы публично извиниться перед людьми, которых он оскорбил.

Также он добавил, что некоторые его коллеги настаивают на том, чтобы наказать Бужанского.

Напомним, что Бужанский раскритиковал школу в своем округе в Днепре из-за того, что на территории заведения 20 открытых люков. В посте в Facebook он оскорблял родителей учеников.


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