"Слуга народу" викликала на килим нардепа Бужанського, який обматюкав жителів Дніпра. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n127365-sluga-narodu-vyklykala-na-kylym-nardepa-bujanskogo-yakyy-obmatukav-jyteliv-dnipra.html

Ракурс

Максим Бужанський, народний депутат від фракції «Слуга народу», може поплатитися за свої нецензурні висловлювання на адресу жителів Дніпра.

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Фракція на найближчих зборах підніме питання про те, як покарати скандального нардепа. Про це в коментарі «Обозревателю» повідомив його однопартієць Віталій Безгін.

Абсолютно неприпустима поведінка. Це неприпустимо для будь-якого депутата, не тільки Бужанського. У нас в понеділок буде засідання фракції, думаю, ми будемо піднімати питання, що люди повинні, по-перше, поважати громадян, по-друге-робити якісь висновки. Такі речі — це неповага і до себе, і до фракції, до громадян, виборців, — зазначив Безгін.

Попереду у Бужанського жорстка розмова з керівництвом. Безгін вважає, що скандальному нардепу слід було хоча б публічно вибачитися перед людьми, яких він образив.

Також він додав, що деякі його колеги наполягають на тому, щоб покарати Бужанського.

Нагадаємо, що Бужанський розкритикував школи у своєму окрузі в Дніпрі через те, що на території закладу 20 відкритих люків. В пості в Facebook він ображав батьків учнів.