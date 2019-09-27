Синоптики спрогнозували погоду на жовтень.

https://racurs.ua/ua/n127364-pogoda-v-jovtni-gidrometcentr-ukrayiny-dav-dokladnyy-prognoz.html

Ракурс

Прогноз погоди в Україні на жовтень дали українські синоптики.

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У другий місяць осені очікується зниження температури, будуть спостерігатися заморозки. Середня місячна температура наступного місяця передбачається 7−12° тепла, в гірських районах 6−7° вище нуля, що близько до середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 32−65 мм, в гірських районах місцями 75−100 мм. Про це повідомляється на веб-сторінці українського Гідрометцентру.

Синоптики відзначили, що у жовтні зазвичай середня місячна температура повітря складає 6−12° тепла, а в гірських районах стовпчики термометрів показують 4−5° тепла.

Традиційно у другій та третій декадах жовтня відбувається зниження середньої добової температури. У Закарпатській області та в південних областях похолодання спостерігається у першій декаді листопада.

Максимально високою температура повітря у жовтні була від 25° до 35° тепла, а в гірських районах фіксувалося 18−24° вище нуля. Абсолютний температурний мінімум 5−16° морозу, у Карпатах, північних, східних та центральних областях фіксувалося 18−23° нижче нуля.

Середня місячна кількість опадів у жовтні становить 20−54 мм, в Карпатах 55−83 мм, місцями до 122 мм.

Нагадаємо, 27 вересня погода в Україні вдень буде дощовою лише в південних регіонах, вночі опади також очікують на півночі та частині східних областей нашої держави. На решті території — без опадів.