Синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.

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Ракурс

Прогноз погоды в Украине на октябрь дали украинские синоптики.

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Во второй месяц осени ожидается снижение температуры, будут наблюдаться заморозки. Средняя месячная температура в следующем месяце предполагается 7−12° тепла, в горных районах 6−7° выше нуля, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков ожидается 32−65 мм, в горных районах местами 75−100 мм. Об этом сообщается на веб-странице украинского Гидрометцентра.

Синоптики отметили, что в октябре обычно средняя месячная температура воздуха составляет 6−12° тепла, а в горных районах столбики термометров показывают 4−5° тепла.

Традиционно во второй и третьей декадах октября происходит снижение средней суточной температуры. В Закарпатской области и в южных областях похолодание наблюдается в первой декаде ноября.

Максимально высокой температура воздуха в октябре была от 25° до 35° тепла, а в горных районах фиксировалось 18−24° выше нуля. Абсолютный температурный минимум 5−16° мороза, в Карпатах, северных, восточных и центральных областях фиксировалось 18−23° ниже нуля.

Среднее месячное количество осадков в октябре составляет 20−54 мм, в Карпатах 55−83 мм, местами до 122 мм.

Напомним, 27 сентября погода в Украине днем будет дождливой только в южных регионах, ночью осадки ожидаются на севере и части восточных областей нашего государства. На остальной территории — без осадков.