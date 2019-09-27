Комунальний протест: мітинг киян перекрив проспект Науки, фото — Киев оперативный

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Ракурс

У Києві на проспекті Науки 27 вересня розпочалася акція протесту. Кияни перекрили дорогу. Мова про «будинки Войцеховського», у яких існують великі проблеми з підключенням комунікацій.

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Обурені та змучені відсутністю елементарних умов життя кияни з 9.00 ходять по пішохідному переходу, перекриваючи дорогу. Про це повідомляє «Інформатор».

Люди вийшли не вперше, попередня подібна акція відбулася 3 вересня і після неї була створена робоча група. Однак попереду зима, а це означає, що у жителів будинків з непідключеним газом, проблемною електрикою та періодичними відключеннями води примарне майбутнє.

Через акцію ускладнено рух автомобілів та тролейбусів №№ 1 і 11. Свідки повідомляють, що на місці є поліція, яка допомагає регулювати рух. Пропускають машини екстрених служб.

Мітингувальники висунули вимоги про підключення будинків до нормальних міських комунікацій. Йдеться про ЖК «Деміївський квартал» і «Панорамне містечко» в Голосіївському районі Києва.

Проспект Науки і прилеглі до нього вулиці стоять в заторах, кияни в соцмережах скаржаться на те, що проїзд помітно ускладнено. Цікаво, що багато хто при цьому не підтримує мітингувальників, а навпаки звинувачує у створенні неприємностей для всього району.

Раніше «Ракурс» писав про не менш гучну будівельну аферу у Києві, пов’язану з житлом для військових — серед головних підозрюваних був екс-глава Нацгвардії Юрій Аллеров.