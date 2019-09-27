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Данилюк написав заяву: в Зеленського повідомили про ймовірну відставку голови РНБО, фото — НВ

Данилюк написав заяву: в Зеленського повідомили про ймовірну відставку голови РНБО

27 вер 2019, 13:35
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В Офісі президента прокоментували інформацію щодо відставки Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

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Відповідну заяву Олександр Данилюк написав на ім’я президента України перед початком робочого візиту Володимира Зеленського до США з метою участі у 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Президент розгляне її після повернення до Києва, — йдеться у повідомленні Офісу президента.

Сьогодні вранці деякі українські ЗМІ повідомили про ймовірну відставку Данилюка. На це сам секретар РНБОУ іронічно відреагував у Фейсбук.

Є ще ідеї щодо працевлаштування? — написав Данилюк.

Згодом він у своїй соцмережі підтвердив, що написав заяву на звільнення.

Інформацію щодо заяви про мою відставку підтверджую. Лишаюся на роботі до рішення президента, — написав Данилюк.

Президент Володимир Зеленський 28 травня призначив секретарем РНБО колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка. 43-річний Данилюк у команді Зеленського раніше відповідав за міжнародні відносини, економіку, фінансову і банківську політику.

До цього він працював у декількох інвестиційних фондах, у тому числі в Москві та Лондоні, був радником прем'єр-міністра Єханурова та позаштатним радником Віктора Януковича.

Після обрання Петра Порошенка президентом України пан Данилюк став його представником в уряді та заступником голови президентської адміністрації, а з квітня 2016 року працював міністром фінансів в уряді Гройсмана. Але згодом у нього виник конфлікт з прем'єром, який переріс у публічну площину.

Джерело: Ракурс


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