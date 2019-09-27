Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Міністр культури різко висловився про українських зірок естради, які їздять в РФ. Фото: Главред

Міністр культури різко висловився про українських зірок естради, які їздять в РФ

27 вер 2019, 13:56
999

Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту України, розповів про те, як в його команді відносяться до фільмів російського виробництва і до діячів культури з РФ.

Loading...

За словами міністра, якщо людина підтримує агресію РФ проти України, то його фільми треба заборонити в країні, як і заборонити в’їзд для таких особистостей. Про це Бородянський сказав в інтерв’ю ВВС.

Міністр зазначив, що негативно ставиться до українських зірок, які їздять на заробітки в Росію. Але, за його словами, за законом вони нічого не порушують.

Ми як би живемо в двох країнах, які просто не перетинаються. Я не знаю, як можна їздити гастролювати в Росію, коли з нею у нас війна, у мене це не вкладається в голові. Тому я вважаю, що це питання потрібно врегулювати і визначити ставлення держави до такої діяльності. Держава повинна визначити, що гастролі в Росії є діями, які завдають шкоди державі, — додав він.

Також міністр поділився думкою про те, чи мають право російські артисти приїжджати в Україну після незаконного відвідування окупованого Криму.

Те, що російський артист їде виступати в Крим, це прояв схвалення його окупації. І такого артиста потрібно заборонити. Мені здається, тут дуже зрозуміла історія, — сказав Бородянський.

Нагадаємо, що Олег Винник, відомий український співак, взяв участь у зйомках ролика російської групи «МИР 519», в якому йдеться про необхідність припинити війни.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Верховний суд роз’яснив порядок передачі проваджень до Антикорупційного суду

У Верховному суді заявили, що всі підсудні ВАКС кримінальні провадження повинні бути передані до нього на підставі ухвал тих судів, у яких ці провадження перебувають на розгляді

Юридичні новини
14:06

Український скандал у США: Трамп прикривається Зеленським, а демократи шукають свідків

Український скандал у Білому домі не припинився після оприлюднення у США стенограми розмови президентів Трампа і Зеленського і записки агента. Трамп почав виправдовуватися словами Зеленського на прес-конференції, а демократи шукають свідків

Світові новини
10:47
Новини партнерів
Загрузка...