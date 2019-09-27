Міністр культури різко висловився про українських зірок естради, які їздять в РФ. Фото: Главред

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Володимир Бородянський, міністр культури, молоді та спорту України, розповів про те, як в його команді відносяться до фільмів російського виробництва і до діячів культури з РФ.

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За словами міністра, якщо людина підтримує агресію РФ проти України, то його фільми треба заборонити в країні, як і заборонити в’їзд для таких особистостей. Про це Бородянський сказав в інтерв’ю ВВС.

Міністр зазначив, що негативно ставиться до українських зірок, які їздять на заробітки в Росію. Але, за його словами, за законом вони нічого не порушують.

Ми як би живемо в двох країнах, які просто не перетинаються. Я не знаю, як можна їздити гастролювати в Росію, коли з нею у нас війна, у мене це не вкладається в голові. Тому я вважаю, що це питання потрібно врегулювати і визначити ставлення держави до такої діяльності. Держава повинна визначити, що гастролі в Росії є діями, які завдають шкоди державі, — додав він.

Також міністр поділився думкою про те, чи мають право російські артисти приїжджати в Україну після незаконного відвідування окупованого Криму.

Те, що російський артист їде виступати в Крим, це прояв схвалення його окупації. І такого артиста потрібно заборонити. Мені здається, тут дуже зрозуміла історія, — сказав Бородянський.

Нагадаємо, що Олег Винник, відомий український співак, взяв участь у зйомках ролика російської групи «МИР 519», в якому йдеться про необхідність припинити війни.