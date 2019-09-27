«Фейсбук» планує припинити показувати «лайки». Фото: pexels.com

https://racurs.ua/ua/n127387-feysbuk-vviv-novu-funkciu-kilkist-laykiv-vidteper-pryhovuut.html

Ракурс

Соціальна мережа Facebook (Фейсбук) 27 вересня почала приховувати кількість «лайків» для публікацій та переглядів відео.

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Таке нововведення запрацювало сьогодні лише на території Австралії. У цій країні власники облікових записів не зможуть бачити кількість переглядів відео та реакції на публікації інших людей. Водночас вони матимуть змогу бачити ці дані щодо власних дописів. Про це повідомляє DW.

Ми не хочемо, щоб користування Facebook сприймалось за конкуренцію. Це тест, щоб побачити, як люди взаємодіють з цим новим форматом, — зазначила адміністрація соцмережі.

У Facebook зазначають, що планують проаналізувати нововведення й, можливо, поширять ці зміни на інші країни. У липні компанія вже приховала можливість бачити «лайки» на платформі Instagram, яка їй належить. Чужі «лайки» перестали бачити користувачі Instagram спочатку в Канаді, а згодом й в Австралії, Бразилії та деяких інших країнах. Адміністрація соцмережі заявила, що це «обмежений тест для того, щоб ми могли отримати деякі початкові дані».

Нагадаємо, в месенджері Facebook взимку з’явилася можливість видалення відправлених повідомлень в чатах. Для того, щоб видалити повідомлення, потрібно двічі торкнутися його на екрані. З’явиться спливаюче меню, в якому користувач зможе вибрати один з варіантів — видалити повідомлення для всіх учасників листування або приховати його тільки від себе самого. Видалити повідомлення можна буде тільки впродовж 10 хвилин після того, як воно було відправлено. Потім нова функція припиняє працювати.

Ще раніше, у грудні 2018 року, «Фейсбук» зaбoрoнив будь-які публікaції, які спoнукaють дo стaтевих кoнтaктів між дoрoслими, сприяють їм aбo були ствoрені з метoю oргaнізaції тaких кoнтaктів. Зaбoрoнено викoристaння вирaзів сексуaльнoгo хaрaктеру, бo вoни мoжуть через oсoбливoсті культури різних крaїн рoзцінювaтися як дoмaгaння тa перешкoджaти спілкувaнню з друзями.