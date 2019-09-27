У Росії готові фільтрувати інтернет за допомогою системи «Суверенного Рунета», фото — DW

https://racurs.ua/ua/n127388-rosiya-rozpochala-filtruvaty-internet-za-dopomogou-systemy-suverennogo-runeta.html

Ракурс

Для впровадження в життя ідеї «Суверенного Рунета» Росія привертає все більше розумників. Цього разу займатися системою буде екс-голова компанії Nokia в Росії, а також колишній заступник міністра зв’язку РФ Рашид Ісмаїлов.

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Почати в Росії вирішили з Уральського федерального округу — саме там стартували роботи з розміщення систем DPI (системи фільтрації трафіку). Про це пише «РБК».

Пілотний проект має на меті розміщення мереж на Уралі, інтегратором процесу призначили спеціально створену під побудову «Суверенного Рунета» компанію. Всі роботи ведуться в тісному контакті з операторами стільникового зв’язку, що працюють по території Росії.

Головне завдання всієї системи — блокувати ресурси, які вписані в скрижалі Роскомнагляду. Серед них одним з найбільш «небезпечних» росіяни визнали месенджер Telegram. Закон про «Суверенний Рунет» набуде чинності 1 листопада 2019 року, його головна мета — захист російського інтернету від зовнішніх загроз.

Раніше «Ракурс» писав про закон, який прийняли в Росії для ізоляції інтернету. Цікаво, що під час розгляду законопроекту в залі Ради Федерацій відключили інтернет.