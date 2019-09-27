Володимир Зеленський та Дональд Трамп, фото: Офіс президента

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Ракурс

Стенограма телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, оприлюднена 25 вересня, є неповною.

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Її текст відповідає лише 5 хв розмови із загалом 30. Про це заявила конгресмен Марсі Каптур на брифінгу Українського кокусу (об'єднання конгресменів, котре де-факто є неформальним українським лобі в нижній палаті американського парламенту) Конгресу США, повідомляє видання «Ліга.Новости».

Ми хочемо повну стенограму, — наголосила Каптур.

Загалом у цьому брифінгу брали участь вісім конгресменів, котрі засудили дії Трампа і висловили підтримку Україні.

Так, конгресмен Вільям Кіттінг наголосив, що підтримка України з боку Конгресу зберігається, оскільки вона «не може бути обумовлена чимось на зразок прохань президента про послугу — послуги сфабрикувати політичний бруд, і вона не залежить від того, хто вважає за краще зупинятися в Трамп-тауер, приїхавши в США».

Голова комітету з асигнувань Палати представників Ніта Лоуі зазначила, що, на її думку, нова українська влада заслуговує підтримки з боку конгресменів «перед лицем російської агресії», оскільки Трамп намагався використовувати її «в особистих інтересах».

Нагадаємо, Зеленський нещодавно заявив, що не давав дозволу на публікацію цієї стенограми і вважав, що буде опублікована лише американська її частина.