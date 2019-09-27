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Петр Порошенко, фото: Администрация президента

Холодницкий: Порошенко приходил на допрос в НАБУ

27 сен 2019, 20:58
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Петр Порошенко, пятый президент Украины, 23 сентября приходил на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

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Об этом глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил в эфире радиостанции «НВ».

В понедельник у нас на допросе бывший президент Украины. Пятый, — заявил Холодницкий, добавив, что с допроса экс-президента в его ведомстве «не делали сенсации».

Правда, в рамках какого производства допрашивали Порошенко, Холодницкий не уточнил, отметив, что это тайна следствия.

Он пришел на допрос в НАБУ, его допросили. И пошел нормальный юридическая разговор и работа, без пиара, без публикаций и публичных повесток, — отметил Холодницкий.

Глава САП подчеркнул, что пытается строить работу своего ведомства и осуществлять надзор за деятельностью НАБУ так, чтобы «прежде всего, была работа юридическая, а не пиарная».

Скажу откровенно — это тяжело удается, — отметил Холодницкий.

Напомним, Порошенко неоднократно вызывали на допрос в Государственный бюро расследований. На несколько допросов он не явился.


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