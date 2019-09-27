Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обыски в Крыму. Фото: «Крымская солидарность» в Facebook

Оккупанты в Крыму обыскивают дом главы регионального Меджлиса (ФОТО)

27 сен 2019, 16:24
999

В оккупированном Крыму представители страны-агрессора устроили очередные обыски у крымских татар.

Loading...

Сегодня, 27 сентября, силовики обыскивают дом крымскотатарского активиста и ветерана крымскотатарского движения Ильвера Аметова в Судаке. Этот человек является главой регионального Меджлиса крымских татар. Об этом сообщил глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров в Facebook.

Судак, сейчас… В доме председателя Судакского регионального Меджлиса Ильвера Аметова российские оккупанты проводят обыск, — говорится в сообщении.

Как сообщает сообщество «Крымская солидарность» в Facebook, сотрудники силовых структур России выносят старинные экспонаты из дома Аметова. В доме крымского татарина расположен частный исторический музей. Человек почти 20 лет собирал предметы культуры, быта и истории крымских татар.

Все началось с кувшина, в котором мама из села передавала ему молоко. С тех пор небольшая коллекция выросла в целый домашний музей, для которого он построил отдельное помещение, — отметили в «Крымской солидарности».

Очевидцы сообщают, что оккупанты обыскивают не только дом Аметова, где он живет, но и кафе, в помещении которого находится его жена. Обоим силовики предъявили постановление на проведение обыска в связи с возбужденным уголовным делом. Активисты выясняют причины и обстоятельства визита силовых структур.

Обыски в Крыму. Фото: «Крымская солидарность» в Facebook

Обыски в Крыму. Фото: «Крымская солидарность» в Facebook

Ильвер Аметов. Фото: «Крымская солидарность» в Facebook

Напомним, 27 августа российские оккупанты и их сторонники устроили так называемые следственные действия в доме крымского татарина, что занимается предпринимательской деятельностью. Полицейские и спецназ прибыли с обысками в поселке Зуя.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Оккупанты в Крыму обыскивают дом главы регионального Меджлиса (ФОТО)

Российские силовики устроили обыски в доме крымскотатарского активиста Ильвера Аметова, который возглавляет региональную ячейку Меджлиса. Силовики выносят из его дома старинные экспонаты

Новости Украины
16:24

Адвокат Трампа пообещал обнародовать доказательства вмешательства Украины в американские выборы

Представитель действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о том, что он опубликует доказательства якобы незаконного вмешательства Украины в выборы президента Соединенных Штатов 2016 года

Новости Украины
12:46
Новости партнеров
Загрузка...