Обыски в Крыму. Фото: «Крымская солидарность» в Facebook

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В оккупированном Крыму представители страны-агрессора устроили очередные обыски у крымских татар.

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Сегодня, 27 сентября, силовики обыскивают дом крымскотатарского активиста и ветерана крымскотатарского движения Ильвера Аметова в Судаке. Этот человек является главой регионального Меджлиса крымских татар. Об этом сообщил глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров в Facebook.

Судак, сейчас… В доме председателя Судакского регионального Меджлиса Ильвера Аметова российские оккупанты проводят обыск, — говорится в сообщении.

Как сообщает сообщество «Крымская солидарность» в Facebook, сотрудники силовых структур России выносят старинные экспонаты из дома Аметова. В доме крымского татарина расположен частный исторический музей. Человек почти 20 лет собирал предметы культуры, быта и истории крымских татар.

Все началось с кувшина, в котором мама из села передавала ему молоко. С тех пор небольшая коллекция выросла в целый домашний музей, для которого он построил отдельное помещение, — отметили в «Крымской солидарности».

Очевидцы сообщают, что оккупанты обыскивают не только дом Аметова, где он живет, но и кафе, в помещении которого находится его жена. Обоим силовики предъявили постановление на проведение обыска в связи с возбужденным уголовным делом. Активисты выясняют причины и обстоятельства визита силовых структур.

Напомним, 27 августа российские оккупанты и их сторонники устроили так называемые следственные действия в доме крымского татарина, что занимается предпринимательской деятельностью. Полицейские и спецназ прибыли с обысками в поселке Зуя.