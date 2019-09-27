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Ракурс
Обшуки в Криму. Фото: «Кримська солідарність» у Facebook

Окупанти в Криму обшукують оселю голови регіонального Меджлісу (ФОТО)

27 вер 2019, 16:24
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В окупованому Криму представники країни-агресора влаштували чергові обшуки у кримських татар.

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Сьогодні, 27 вересня, силовики обшукують будинок кримськотатарського активіста та ветерана кримськотатарського руху Ільвера Аметова в Судаку. Ця особа є главою регіонального Меджлісу кримських татар. Про це повідомив глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров у Facebook.

Судак, зараз… У домі голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвера Аметова російські окупанти проводять обшук, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє спільнота «Кримська солідарність» у Facebook, співробітники силових структур Росії виносять старовинні експонати з будинку Аметова. В оселі кримського татарина розташований приватний історичний музей. Чоловік майже 20 років збирав предмети культури, побуту та історії кримських татар.

Все почалося з глечика, в якому мама з села передавала йому молоко. З тих пір невелика колекція виросла в цілий домашній музей, для якого він побудував окреме приміщення, — зазначили в «Кримській солідарності».

Очевидці повідомляють, що окупанти обшукують не лише будинок Аметова, де він мешкає, але й кафе, в приміщенні якого знаходиться його дружина. Обом силовики пред’явили постанову на проведення обшуку у зв’язку з порушеною кримінальною справою. Активісти з’ясовують причини та обставини візиту силових структур.

Обшуки в Криму. Фото: «Кримська солідарність» у Facebook

Обшуки в Криму. Фото: «Кримська солідарність» у Facebook

Ільвер Аметов. Фото: «Кримська солідарність» у Facebook

Нагадаємо, 27 серпня російські окупанти та їхні прибічники влаштували так звані слідчі дії у помешканні кримського татарина, що займається підприємницькою діяльністю. Поліцейські та спецназ прийшли зобшуками в селищі Зуя.

Джерело: Ракурс


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Окупанти в Криму обшукують оселю голови регіонального Меджлісу (ФОТО)

Російські силовики влаштували обшуки в оселі кримськотатарського активіста Ільвера Аметова, який очолює регіональний осередок Меджлісу. Силовики виносять із його будинку старовинні експонати

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