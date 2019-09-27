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Мікрорайон «Пушкінський» залишився без електропостачання, фото: ДСНС

В Умані без світла залишився район, де проживають паломники-хасиди (ФОТО)

27 вер 2019, 22:47
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В Умані (Черкаська область) через коротке замикання на підстанції повністю без електропостачання залишився район, де проживають паломники-хасиди, котрі прибули до міста на святкування іудейського Нового року Рош-Га-Шана.

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Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Черкаській області.

Внаслідок інциденту загиблих та постраждалих немає, проводяться роботи з відновлення електропостачання.

Рош-га-Шана хасиди відзначатимуть у ніч з 29 на 30 вересня. Для них настане ювілейний 5780 рік.

За інформацією ДСНС, станом на ранок сьогоднішнього дня до міста прибули майже 17 тис. паломників з шести країн світу.

У зв’язку з масовими заходами до міста прибув зведений загін поліцейських, до котрого входять понад 550 правоохоронців з 12 областей України.

Також до Умані прибули 20 поліцейських із Ізраїлю, щоб нести службу спільно з українськими правоохоронцями в місцях компактного проживання та паломництва хасидів.

Мікрорайон «Пушкінський» залишився без електропостачання, фото: ДСНС

Нагадаємо, у 2017 році внаслідок конфлікту між двома паломниками 42-річний громадянин Ізраїлю отримав ножове поранення.

Джерело: Ракурс


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