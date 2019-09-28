Хасиди в Умані: на вулицях міста тривають масові заходи (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n127431-hasydy-v-umani-rozpochaly-svyatkuvaty-novyy-rik-video.htmlРакурс
В Умані на вулиці Пушкіна прочани-хасиди 29 вересня розпочнуть святкувати Рош-га-Шан — Новий 5780 рік за іудейським календарем.
Святкування триватиме до вечора 1 жовтня. На вулицях наразі галасливо. Станом на 12.00 до Умані прибуло 20 тис. паломників, серед який понад 1 тис. 600 дітей. Про це сьогодні повідомили в прес-службі Національної поліції в Черкаській області.
Публічний порядок та безпеку громадян в місцях паломництва та компактного проживання прочан забезпечують понад 500 співробітників поліції України та 20 ізраїльських поліцейських.
У поліції відзначили, що впродовж цього тижня поліція зареєструвала вісім кримінальних правопорушень, які були вчинені на території паломництва: крадіжка, грабіж, незаконне поводження зі зброєю та незаконне зберігання наркотичних засобів. Надзвичайних подій та грубих порушень громадського порядку в місцях паломництва не було зафіксовано.
Як відомо, в Умані Черкаської області похований цадик (праведник) Нахман, його могила — одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана.
Нагадаємо, 27 вересня в Умані Черкаської області через коротке замикання на підстанції повністю без електропостачання залишився район, де проживають паломники-хасиди, котрі прибули до міста на святкування іудейського Нового року Рош-Га-Шана.