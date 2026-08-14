Російські дрони вдарили по Черкащині та Дніпропетровщині, є поранені. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215613-rosiyany-atakuvaly-cherkaschynu-ta-dnipropetrovschynu-ie-poraneni.html

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Армія Російської Федерації завдала ударів по двох областях в Україні.

На Дніпропетровщині російські безпілотники понад 10 разів атакували Нікопольський район. Зазнали обстрілу Нікополь, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Були пошкоджені сільськогосподарське підприємство, приватна оселя й автомобілі. Про це голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Четверо осіб постраждали. Госпіталізували 63-річного чоловіка. Ще троє людей, серед яких 14-річна дівчинка та 16-річний хлопець лікуватимуться амбулаторно.

Також минулої ночі окупанти атакували Черкаську область дронами. Як поінформував очільник ОВА Ігор Табурець, в Смілянській громаді був пошкоджений житловий будинок. Попередньо відомого, що постраждали троє людей.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня скинули керовані авіаційні бомби на Краматорськ. Була пошкоджена житлова багатоповерхівка. Загинула одна особа, а ще 15 зазнали поранень.