«Человек-паук» вскарабкался на небоскреб. Фото: France 24

https://racurs.ua/n127429-vo-frankfurte-policiya-zaderjala-spaydermena-kotoryy-nezakonno-zabralsya-na-neboskreb-foto.html

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Ален Роберт, скалолаз-экстремал из Франции, незаконно забрался на небоскреб во Франкфурте-на-Майне.

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Полиция сначала задержала нарушителя, но впоследствии его отпустили. Сегодня 57-летний альпинист без страховки смог вылезти на вершину 153-метрового небоскреба Skyper, что расположен в финансовом квартале. Экстремалу понадобилось 20 минут, чтобы покорить здание, а прохожие и стражи порядка лишь напряженно наблюдали за его действиями. Роберт начал «восхождение» в 9.40, а завершил его в 10.25. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на издание Hessenschau.

В принципе, все как всегда с Аленом Робертом: слишком долгим пребывания у полиции Франкфурта не было, пока артист альпинизма снова на свободе, — пишет издание.

Как известно, этот французский «человек-паук» три раза покорял небоскреб в малазийской столице Куала-Лумпур. В январе 2019 года его арестовали в Филиппинах, после того, как он поднялся на 217-метровое здание.

Напомним, в апреле этого года в столице Филиппин на людей вылились тонны воды из бассейна, который расположен на крыше небоскреба Anchor Skysuites. Причиной разлива воды из бассейна стало землетрясение, произошедшее 22 апреля в центральной части Филиппин.