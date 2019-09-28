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«Людина-павук» видерся на хмарочос. Фото: France 24

У Франкфурті поліція затримала «спайдермена», який незаконно видерся на хмарочос (ФОТО, ВІДЕО)

28 вер 2019, 21:18
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Ален Роберт, скелелаз-екстремал із Франції, незаконно видерся на хмарочос у Франкфурті-на-Майні.

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Поліція спочатку затримала порушника, але згодом його відпустили. Сьогодні 57-річний альпініст без страховки зміг вилізти на вершину 153-метрового хмарочоса Skyper, що розташований у фінансовому кварталі. Екстремалу знадобилося 20 хвилин, щоб підкорити будівлю, а перехожі та правоохоронці лише напружено спостерігали за його діями. Роберт почав «сходження» о 9.40, а завершив його о 10.25. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на видання Hessenschau.

В принципі, все як завжди з Аленом Робертом: занадто довгим перебування у поліції Франкфурта не було, наразі артист альпінізму знову на свободі, — пише видання.

Як відомо, цей французький «людина-павук» три рази підкоряв хмарочос у малайзійській столиці Куала-Лумпур. У січні 2019 року його заарештували в Філіппінах, після того, як він піднявся на 217-метрову будівлю.

«Спайдермен» у Франкфурті. Фото: hessenschau.de

«Спайдермен» у Франкфурті. Фото: hessenschau.de

Нагадаємо, у квітні цього року в столиці Філіппін на людей вилилися тонни води з басейну, який розташований на даху хмарочоса AnchorSkysuites. Причиною розливу води з басейну став землетрус, що стався 22 квітня у центральній частині Філіппін.

Джерело: Ракурс


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