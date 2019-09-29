Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Перевізники офіційно працюватимуть на адмінмежі з Кримом. Фото: Про Львів

Офіційні перевізники з’являться на адмінмежі з окупованим Кримом — міністр

29 вер 2019, 08:11
999

Пасажирські перевезення, які працюватимуть легально, запустять на адміністративній межі з анексованим Росією Кримом.

Loading...

Перевізники зможуть офіційно працювати після облаштування пропускних пунктів «Чонгар» і «Каланчак». Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв’ю «Радіо Свобода».

КПВВ, звичайно, ми будуємо. Зараз там через певні проблеми передали це будівництво і замовником стала «Укрзалізниця». Вони зараз займаються цим проектом. Я думаю, що вчасно, як було поставлене президентом завдання, це все побудується — КПВВ «Чонгар» і «Каланчак», — зазначив урядовець.

На пунктах в’їзду-виїзду також побудують відповідну сервісну частину для перевізників, з’являться необхідні станції. Конкурси на пасажирські перевезення проводитиме місцева влада за участі Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, влітку у команді нового президента України Володимира Зеленського готують проекти для перевізників, покликані допомогти їм працювати «по-білому» та менше платити хабарів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Аварія судна в Атлантичному океані: у МЗС України заявили про важливий етап рятувальної операції

Міністерство закордонних справ України та представник затонулого в Атлантичному океані судна Bourbon Rhode організовують комунікацію з рідними моряків, які перебували на борту

Новини України
12:34

Офіційні перевізники з’являться на адмінмежі з окупованим Кримом — міністр

Легальні пасажирські перевезення запустять на адміністративній межі з окупованим Російською Федерацією Кримом. Перевізники запрацюють на контрольних пунктах в’їзду-виїзду

Новини України
08:11
Новини партнерів
Загрузка...