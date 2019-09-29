Офіційні перевізники з’являться на адмінмежі з окупованим Кримом — міністрhttps://racurs.ua/ua/n127432-oficiyni-pereviznyky-z-yavlyatsya-na-adminmeji-z-okupovanym-krymom-ministr.htmlРакурс
Пасажирські перевезення, які працюватимуть легально, запустять на адміністративній межі з анексованим Росією Кримом.
Перевізники зможуть офіційно працювати після облаштування пропускних пунктів «Чонгар» і «Каланчак». Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв’ю «Радіо Свобода».
КПВВ, звичайно, ми будуємо. Зараз там через певні проблеми передали це будівництво і замовником стала «Укрзалізниця». Вони зараз займаються цим проектом. Я думаю, що вчасно, як було поставлене президентом завдання, це все побудується — КПВВ «Чонгар» і «Каланчак», — зазначив урядовець.
На пунктах в’їзду-виїзду також побудують відповідну сервісну частину для перевізників, з’являться необхідні станції. Конкурси на пасажирські перевезення проводитиме місцева влада за участі Міністерства інфраструктури.
Нагадаємо, влітку у команді нового президента України Володимира Зеленського готують проекти для перевізників, покликані допомогти їм працювати «по-білому» та менше платити хабарів.