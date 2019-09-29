Перевізники офіційно працюватимуть на адмінмежі з Кримом. Фото: Про Львів

https://racurs.ua/ua/n127432-oficiyni-pereviznyky-z-yavlyatsya-na-adminmeji-z-okupovanym-krymom-ministr.html

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Пасажирські перевезення, які працюватимуть легально, запустять на адміністративній межі з анексованим Росією Кримом.

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Перевізники зможуть офіційно працювати після облаштування пропускних пунктів «Чонгар» і «Каланчак». Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв’ю «Радіо Свобода».

КПВВ, звичайно, ми будуємо. Зараз там через певні проблеми передали це будівництво і замовником стала «Укрзалізниця». Вони зараз займаються цим проектом. Я думаю, що вчасно, як було поставлене президентом завдання, це все побудується — КПВВ «Чонгар» і «Каланчак», — зазначив урядовець.

На пунктах в’їзду-виїзду також побудують відповідну сервісну частину для перевізників, з’являться необхідні станції. Конкурси на пасажирські перевезення проводитиме місцева влада за участі Міністерства інфраструктури.

Нагадаємо, влітку у команді нового президента України Володимира Зеленського готують проекти для перевізників, покликані допомогти їм працювати «по-білому» та менше платити хабарів.