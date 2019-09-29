Різанина сталася в торговельному центрі міста Гант-Веллі. Фото: flickr.com

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Ракурс

У Сполучених Штатах Америки стався черговий напад із застосуванням зброї.

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Невідомий влаштував різанину в торговельному центрі міста Гант-Веллі (штат Меріленд). Внаслідок інциденту поранені п’ятеро осіб. Про це 29 вересня повідомило видання The Baltimore Sun.

Всіх поранених доправили до медичного закладу. Поліцейські, які прибули на місце події спробували затримати нападника, але той не здавався. Проти зловмисника застосували табельну зброю, він загинув внаслідок вогнепальних поранень.

За даними поліції округу Балтимор, у результаті нападу в торговому центрі міста Гант-Веллі п’ятеро осіб дістали ножові поранення, а підозрюваний загинув від куль поліцейських, — йдеться в повідомленні.

На місці події працюють правоохоронці. Вони оглядають околиці, збирають записи з відеокамер. Встановлюється особа нападника та обставини злочину.

Нагадаємо, 31 серпня у французькому місті Віллербан неподалік від Ліона невідомий, озброєний холодною зброєю, напав на перехожих поблизу станції метро Laurent Bonnevay. Внаслідок збройного інциденту одна особа загинула, ще шестеро дістали поранення. Поліція згодом затримала зловмисника.