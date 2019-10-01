Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Юрий Луценко, фото: «Википедия»

Дело на Луценко завели в ГБР

1 окт 2019, 15:15
999

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло производство в отношении бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко по заявлению главыпарламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

Loading...

Об этом сообщают УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Отмечается, что в заявлении Арахамии речь шла о возможном совершении Луценко, по предварительному сговору с народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва и другими лицами, злоупотребления служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом.

Ранее Арахамия заявлял, что Луценко якобы является акционером сети нелегальных казино.

Напомним, Луценко недавно заявил, что готов «защитить Украину», дав показания в Конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа, которое началось из-за якобы попытки президента США давить на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью побудить последнего начать в Украине расследование относительно одного из фаворитов предстоящих выборов в Соединенных штатах.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

ВСУ не получили полсотни бронетранспортеров из-за закупки неподходящей стали (ВИДЕО)

Украинская армия не получила 48 новых бронетранспортеров БТР-4Е из-за того, что государственный завод закупил неподходящую сталь. Из запланированных машин собрали лишь четверть, корпуса для этих БТР строят из украинской стали

Новости Украины
13:28

Разумков проводит заседание согласительного совета депутатских групп (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Во вторник, 1 октября, началось заседание согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) Верховной Рады Украины под председательством спикера Дмитрия Разумкова

Новости Украины
11:10
Новости партнеров
Загрузка...