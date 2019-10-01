Юрий Луценко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127529-proizvodstvo-otnositelno-lucenko-po-isku-glavy-frakcii-sluga-narodu-otkrylo-gbr.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) открыло производство в отношении бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко по заявлению главыпарламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

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Об этом сообщают УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

Отмечается, что в заявлении Арахамии речь шла о возможном совершении Луценко, по предварительному сговору с народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва и другими лицами, злоупотребления служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом.

Ранее Арахамия заявлял, что Луценко якобы является акционером сети нелегальных казино.

Напомним, Луценко недавно заявил, что готов «защитить Украину», дав показания в Конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа, которое началось из-за якобы попытки президента США давить на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью побудить последнего начать в Украине расследование относительно одного из фаворитов предстоящих выборов в Соединенных штатах.