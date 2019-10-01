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Юрій Луценко, фото: «Вікіпедія»

Справу на Луценка завело ДБР

1 жов 2019, 15:15
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Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження щодо колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка за заявою голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

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Про це повідомляють УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Зазначається, що в заяві Арахамії йшлося про можливе скоєння Луценком, за попередньою змовою з народним депутатом Верховної Ради України VIII скликання та іншими особами, зловживання службовим становищем шляхом сприяння незаконному зайняттю гральним бізнесом.

Раніше Арахамія заявляв, що Луценко нібито є акціонером мережі нелегальних казино.

Нагадаємо, Луценко нещодавно заявив, що готовий «захистити Україну», давши свідчення в Конгресі по справі про імпічмент Дональда Трампа, котра розпочалася через нібито спроби президента США тиснути на свого українського колегу Володимира Зеленського з метою спонукати останнього розпочати в Україні розслідування щодо одного з фаворитів майбутніх виборів у Сполучених штатах.


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