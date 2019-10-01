Затримання на хабарі. Фото: СБУ

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В Одеській області керівники структурних підрозділів Нацполіції та Прикордонної служби погоріли на хабарях.

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Офіцери систематично вимагали «данину» зі своїх підлеглих. Так, начальник одного з районних відділень Головного управління Нацполіції Одещини примушував 12 своїх підлеглих систематично сплачувати «данину». Капітан вимагав 1 тис. грн зі зміни. Про це 1 жовтня повідомив прес-центр СБУ.

Крім того, кожен поліцейський, який отримував хабарі за проїзд вантажівок без документів, дрібні порушення у сфері торгівлі та викриття осіб у стані алкогольного сп’яніння, повинен бути віддавати начальнику 100 дол. Корупціонера затримали під час отримання грошей від зміни у приміщеннях чергової частини районного відділення поліції.

Керівник структурного підрозділу одного із прикордонних загонів Одеського регіону також погорів на вимаганні коштів. Посадовець за певну винагороду закривав очі на факти нестачі та надлишків матеріальних цінностей. Прикордонника затримали після отримання грошей від підлеглого поблизу кав’ярні у Білгород-Дністровському.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії. Слідчі розпочали за обома фактами кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, посадовець управління освіти Подільської райдержадміністрації міста Києва вимагав хабар у розмірі 117 тис. грн від підприємця. Чиновника затримали 1 жовтня.