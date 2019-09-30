У Києві в корупції викрили посадовця РДА. Фото: Агрополіт

https://racurs.ua/ua/n127495-u-kyievi-na-habari-pogoriv-posadovec-rayderjadministraciyi.html

Ракурс

Хабар у розмірі 117 тис. грн вимагав від підприємця посадовець управління освіти Подільської райдержадміністрації міста Києва.

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Чиновник використовував своє службове становище з метою отримання неправомірної вигоди від бізнесменів. Після оплати підприємець отримував перевагу в перемозі процедурах закупівель, які проводяться Подільською РДА за державні кошти. Йдеться про капітальний ремонт та утеплення фасадів дитячого садка та школи, розташованих на території Подільського району столиці. Про це 30 вересня повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що бізнесмен повинен був систематично передавати посадовцю хабарі. Розміри неправомірної вигоди планувалося визначати залежно від суми перерахованих підприємству коштів, обсягу та видів виконаних будівельних робіт. Натомість підприємець контролював безперешкодний переказ бюджетних коштів за укладеними договорами на рахунки фірми.

Наразі триває досудове розслідування. Затриманому сьогодні повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, прокурор Лубенської прокуратури Полтавської області погорів на хабарі. Встановлено, що начальник одного з відділів місцевої прокуратури вимагала і отримала від місцевого жителя хабар у розмірі 5 тис. дол.