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Ракурс
В Киеве в коррупции разоблачили чиновника РГА. Фото: Агрополит

В Киеве на взятке погорел чиновник райгосадминистрации

30 сен 2019, 21:13
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Взятку в размере 117 тыс. грн требовало от предпринимателя должностное лицо управления образования Подольской райгосадминистрации города Киева.

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Чиновник использовал свое служебное положение с целью получения неправомерной выгоды от бизнесменов. После оплаты предприниматель получал преимущество в победе процедурах закупок, проводимых Подольской РГА за государственные средства. Речь идет о капитальном ремонте и утеплении фасадов детского сада и школы, расположенных на территории Подольского района столицы. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Установлено, что бизнесмен должен был систематически передавать должностному лицу взятки. Размеры неправомерной выгоды планировалось определять в зависимости от суммы перечисленных предприятию средств, объема и видов выполненных строительных работ. Предприниматель контролировал беспрепятственный перевод бюджетных средств по заключенным договорам на счета фирмы.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, прокурор Лубенской прокуратуры Полтавской области погорел на взятке. Установлено, что начальник одного из отделов местной прокуратуры требовала и получила от местного жителя взятку в размере 5 тыс. долл.

Источник: Ракурс


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