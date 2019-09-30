Петр Порошенко пообещал деньги за информацию о покушении на Гонтареву. Фото: Прямый

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер «Европейской солидарности» в Верховной Раде, назначил вознаграждение в 3 млн грн за информацию о заказчиках и исполнителях покушения на бывшего главу Национального банка Валерию Гонтареву.

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Деньги получат лица, которые предоставят не только достоверную информацию о заказчике и исполнителях о покушениях на жизнь и имущество Гонтаревой, но и позволит привлечь виновных к ответственности. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

ДТП, поджог машины и дома — это месть за ее мужественные и сильные реформаторские шаги на посту главы НБУ. Повадки ее врагов иначе, как бандитскими, и не назовешь. …Чтобы не дать не очень активному следствию ни одного шанса на бездействие, принял решение назначить вознаграждение в 3 млн грн, — говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что очень важно найти и наказать виновных.

Напомним, 17 сентября сгорел дом бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Правоохранители считают, что причиной пожара стала брошенная через забор во двор бутылка с зажигательной смесью. Существуют еще две версии — короткое замыкание и пуск ракеты.

Ранее неизвестные сожгли автомобиль невестки Гонтаревой, а сама бывшая глава Нацбанка попала в аварию в Лондоне. Заказчиком нападений на нее и на ее родственников экс-глава НБУ считает олигарха Игоря Коломойского. После такого заявления Коломойский сообщил, что готовит иск в суд против Гонтаревой.