Репрессии в оккупированном Крыму. Фото: Антон Наумлюк

https://racurs.ua/n127493-v-okkupirovannom-krymu-uhudshilas-situaciya-s-pravami-cheloveka-unesko.html

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Ситуация с правами человека в оккупированном Крыму значительно ухудшилась за последний год.

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На жителей оккупированного полуострова сильно влияет резкое ограничение свободы собраний, выражения мнений, доступа к информации и свободы вероисповедания. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО, специалисты которой проанализировали информацию от правозащитников за период с ноября 2018 года до июля 2019 года, говорится на веб-странице организации.

В отчете отмечается, что крымские татары подвергаются притеснениям. Напоминается, что с 2016 года так называемый Верховный суд Крыма признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Установлено, что по состоянию на июнь 2019 года 11 крымских татар погибли под стражей или были убиты, 16 человек пропали. Кроме того, более 50 представителей крымскотатарского народа являются политическими заключенными. Оккупанты захватили единственный крымскотатарский телеканал ATR и лишили население полуострова источника объективной информации и культурного обмена.

В организации отмечают, что оккупанты могут нанести ущерб объекту «Древний город Херсонес Таврический и его хора» из списка всемирного наследия ЮНЕСКО и Ханскому дворцу в Бахчисарае.

Напомним, 27 сентября в оккупированном Крыму представители страны-агрессора устроили очередные обыски. В Судаке силовики ворвались в дом ветерана крымскотатарского движения и главы регионального Меджлиса крымских татар Ильвера Аметова.