Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Минфин США ввел новые санкции против РФ. Фото: ua.news

США расширили санкции против Российской Федерации

30 сен 2019, 19:33
999

Санкции против России 30 сентября расширили Соединенные Штаты Америки.

Loading...

Министерство финансов США ввело ограничительные меры против двух граждан России и трех компаний из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года. В список санкций попали граждане РФ Денис Кузьмин и Игорь Нестеров, которые связаны «Агентством интернет-исследований» бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом говорится на веб-странице ведомства.

Кроме того, санкционный список расширен тремя компаниями, которые связаны с Пригожиным: Autolex Transport и Beratex Group, зарегистрированные на Сейшельских островах, а также Linburg Industries, которая зарегистрирована в Чехии. Под санкции попало и имущество — три частных самолета и яхта. В Минфине США уверены, что эти транспортные средства принадлежат Пригожину.

Напомним, 26 сентября в санкционный список США попали три физических лица и пять судов из России. Все, кто попал под санкции, участвовали в схеме уклонения от санкций и облегчили доставку авиатоплива российским военным, который действуют на поддержку правительства Башара Асада в Сирии.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Кабмин запланировал диджитализацию пенитенциарной системы

Правительство планирует диджитализацию пенитенциарной системы. Кабмин в программе действий запланировал создание Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу, открытие центров наблюдения и внедрения современных техсредств надзора

Правовые новости
15:27
Новости партнеров
Загрузка...