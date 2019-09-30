Минфин США ввел новые санкции против РФ. Фото: ua.news

https://racurs.ua/n127492-ssha-rasshirili-sankcii-protiv-rossiyskoy-federacii.html

Ракурс

Санкции против России 30 сентября расширили Соединенные Штаты Америки.

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Министерство финансов США ввело ограничительные меры против двух граждан России и трех компаний из-за вмешательства в президентские выборы 2016 года. В список санкций попали граждане РФ Денис Кузьмин и Игорь Нестеров, которые связаны «Агентством интернет-исследований» бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом говорится на веб-странице ведомства.

Кроме того, санкционный список расширен тремя компаниями, которые связаны с Пригожиным: Autolex Transport и Beratex Group, зарегистрированные на Сейшельских островах, а также Linburg Industries, которая зарегистрирована в Чехии. Под санкции попало и имущество — три частных самолета и яхта. В Минфине США уверены, что эти транспортные средства принадлежат Пригожину.

Напомним, 26 сентября в санкционный список США попали три физических лица и пять судов из России. Все, кто попал под санкции, участвовали в схеме уклонения от санкций и облегчили доставку авиатоплива российским военным, который действуют на поддержку правительства Башара Асада в Сирии.