Мінфін США ввів нові санкції проти РФ. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n127492-ssha-rozshyryly-sankciyi-proty-rosiyskoyi-federaciyi.html

Ракурс

Санкції проти Росії 30 вересня розширили Сполучені Штати Америки.

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Міністерство фінансів США ввело обмежувальні заходи проти двох громадян Росії та трьох компаній через втручання в президентські вибори 2016 року. В список санкцій потрапили громадяни РФ Денис Кузьмін та Ігор Нестеров, які пов’язані «Агентством інтернет-досліджень» бізнесмена Євгена Пригожина. Про це йдеться на веб-сторінці відомства.

Крім того, санкційний список розширений трьома компаніями, які пов’язані з Пригожиним: Autolex Transport і Beratex Group, зареєстровані на Сейшельських островах, а також Linburg Industries, яка зареєстрована в Чехії. Під санкцій потрапило й майно — три приватних літака та яхта. У Мінфіні США впевнені, що ці транспортні засоби належать Пригожину.

Нагадаємо, 26 вересня в санкційний список США потрапили троє фізичних осіб та п’ять судів з Росії. Всі, хто потрапив під санкції, брали участь у схемі ухилення від санкцій і полегшили доставку авіапалива російським військовим, який діють на підтримку уряду Башара Асада в Сирії.