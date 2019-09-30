Сніг у США. Фото: flickr.com

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Негода в американському штаті Монтана призвела до того, що губернатор Стів Буллок оголосив надзвичайний стан.

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Зимовий шторм руйнував Скелясті гори, також через потужний снігопад місцеві дороги були заблоковані, зафіксовано дорожньо-транспортні пригоди. Сьогодні, 30 вересня, деякі фірми та школи не працювали. Про це повідомляє The Weather Channel.

У зв’язку із безпрецедентною зимової бурею, яка стала несподіваним сюрпризом для нашого штату у вересні, влада штату та місцеві органи влади тісно співпрацюють з метою захисту здоров’я й безпеки жителів Монтани, — зазначив губернатор штату.

Вчора ввечері метеорологи зафіксували, що в місті Браунінг індіанської резервації Блекфут висота снігового покриву досягла 121 см. Видимість на дорогах через хурделицю впала до 400 м. Потужний вітер валив дерева та руйнував лінії електропередач. Без електроенергії залишилися 20 тис. будинків.

Нагадаємо, на Німеччину та Велику Британію насувається ураган «Лоренцо» та шторм «Мортімер». Уряди обох країн попередили жителів про 24 години потужної негоди.