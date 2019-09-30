Снег в США. Фото: flickr.com

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Непогода в американском штате Монтана привела к тому, что губернатор Стив Буллок объявил чрезвычайную ситуацию.

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Ранний зимний шторм разрушил местами больше метра снега в Скалистых горах. Из-за мощного снегопада местные дороги были заблокированы, зафиксированы дорожно-транспортные происшествия. Сегодня, 30 сентября, некоторые фирмы и школы не работали. Об этом сообщает The Weather Channel.

В связи с беспрецедентной зимней бурей, которая стала неожиданным сюрпризом для нашего штата в сентябре, власти штата и местные органы власти тесно сотрудничают с целью защиты здоровья и безопасности жителей Монтаны, — отметил губернатор штата.

Вчера вечером метеорологи зафиксировали, что в городе Браунинг индейской резервации Блекфут высота снежного покрова достигла 121 см. Видимость на дорогах из-за метели упала до 400 м. Мощный ветер валил деревья и рушил линии электропередач. Без электроэнергии остались 20 тыс. домов.

Напомним, на Германию и Великобританию надвигается ураган «Лоренцо» и шторм «Мортимер». Правительства обеих стран предупредили жителей о 24 часах мощной непогоды.