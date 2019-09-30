Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
На Британию надвигается ураган «Лоренцо», а Германия страдает от шторма «Мортимер». Фото: Gismeteo

На Британию надвигается ураган «Лоренцо», а Германия страдает от шторма «Мортимер» (ФОТО, ВИДЕО)

30 сен 2019, 15:27
999

Ураган «Лоренцо» и шторм «Мортимер» несут неприятности жителям Великобритании и Германии. Правительства обеих стран предупредили жителей о 24 часах мощной непогоды.

Loading...

В Великобритании в ближайшие сутки, вероятно, выпадет снег и пройдут сильные ливни и ураганы, пишет Sky News.

Сейчас ураган уже достиг берегов Шотландии, где вызвал наводнения и повалил много деревьев. По состоянию на сейчас из-за подтопления там перекрыты дороги. Синоптики предупреждают, что непогода будет свирепствовать там еще по меньшей мере сутки.

Жителей Уэльса и Англии также предупреждают о возможном массовом закрытии автодорог. По всей стране уже объявили более 70 предупреждений о наводнениях, поскольку количество осадков постоянно растет.

На Британию надвигается ураган «Лоренцо», а Германия страдает от шторма «Мортимер». Фото: Sky News

На Британию надвигается ураган «Лоренцо», а Германия страдает от шторма «Мортимер». Фото: Sky News

Германия же почувствовала на себе действие шторма «Мортимер». Сегодня утром из-за сложных погодных условий было закрыто железнодорожное сообщение вблизи Ганновера — сильный ветер с дождем повалил деревья, пишет DW.

В Нижней Саксонии также произошло столкновение поезда с деревом, которое упало на пути. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

На Британию надвигается ураган «Лоренцо», а Германия страдает от шторма «Мортимер». Фото: DW.

На Британию надвигается ураган «Лоренцо», а Германия страдает от шторма «Мортимер». Фото: thelocal.de

Ранее «Ракурс» писал об урагане «Дориан», из-за действия которого на Багамах около 2,5 тыс. человек считаются пропавшими без вести.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Кабмин запланировал диджитализацию пенитенциарной системы

Правительство планирует диджитализацию пенитенциарной системы. Кабмин в программе действий запланировал создание Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу, открытие центров наблюдения и внедрения современных техсредств надзора

Правовые новости
15:27
Новости партнеров
Загрузка...