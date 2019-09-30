На Британию надвигается ураган «Лоренцо», а Германия страдает от шторма «Мортимер». Фото: Gismeteo

https://racurs.ua/n127478-na-britaniu-nadvigaetsya-uragan-lorenco-a-germaniya-stradaet-ot-shtorma-mortimer-foto-video.html

Ракурс

Ураган «Лоренцо» и шторм «Мортимер» несут неприятности жителям Великобритании и Германии. Правительства обеих стран предупредили жителей о 24 часах мощной непогоды.

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В Великобритании в ближайшие сутки, вероятно, выпадет снег и пройдут сильные ливни и ураганы, пишет Sky News.

Сейчас ураган уже достиг берегов Шотландии, где вызвал наводнения и повалил много деревьев. По состоянию на сейчас из-за подтопления там перекрыты дороги. Синоптики предупреждают, что непогода будет свирепствовать там еще по меньшей мере сутки.

Жителей Уэльса и Англии также предупреждают о возможном массовом закрытии автодорог. По всей стране уже объявили более 70 предупреждений о наводнениях, поскольку количество осадков постоянно растет.

Германия же почувствовала на себе действие шторма «Мортимер». Сегодня утром из-за сложных погодных условий было закрыто железнодорожное сообщение вблизи Ганновера — сильный ветер с дождем повалил деревья, пишет DW.

В Нижней Саксонии также произошло столкновение поезда с деревом, которое упало на пути. Сейчас продолжаются восстановительные работы.

Ранее «Ракурс» писал об урагане «Дориан», из-за действия которого на Багамах около 2,5 тыс. человек считаются пропавшими без вести.