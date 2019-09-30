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Ракурс
На Британію насувається ураган «Лоренцо», а Німеччина потерпає від шторму «Мортімер». Фото: Gismeteo

На Британію насувається ураган «Лоренцо», а Німеччина потерпає від шторму «Мортімер» (ФОТО, ВІДЕО)

30 вер 2019, 15:27
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Ураган «Лоренцо» та шторм «Мортімер» завдають неприємностей жителям Великої Британії та Німеччини. Уряди обох країн попередили жителів про 24 години потужної негоди.

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У Великій Британії найближчої доби, ймовірно, випаде сніг і пройдуть сильні зливи і буревії, пише Sky News.

Наразі ураган вже досяг берегів Шотландії, де спричинив повені та зруйнував багато дерев. Станом на зараз через підтоплення там перекрито дороги. Синоптики попереджають, що негода лютуватиме там ще щонайменше добу.

Жителів Уельсу й Англії також попереджають про можливе масове закриття автодоріг. По всій країні вже оголосили понад 70 попереджень щодо повеней і кількість опадів постійно зростає.

На Британію насувається ураган «Лоренцо», а Німеччина потерпає від шторму «Мортімер». Фото: Sky News

На Британію насувається ураган «Лоренцо», а Німеччина потерпає від шторму «Мортімер». Фото: Sky News

Німеччина ж відчула на собі дію шторму «Мортімер». Сьогодні вранці через складні погодні умови було закрито залізничне сполучення поблизу Гановера — сильний вітер із дощем повалив дерева, пише DW.

У Нижній Саксонії також сталося зіткнення потяга з деревом, яке впало на колії. Наразі тривають відновлювальні роботи.

На Британію насувається ураган «Лоренцо», а Німеччина потерпає від шторму «Мортімер». Фото: DW.

На Британію насувається ураган «Лоренцо», а Німеччина потерпає від шторму «Мортімер». Фото: thelocal.de

Раніше «Ракурс» писав про ураган «Доріан», через дію якого на Багамах близько 2,5 тис. осіб вважаються зниклими безвісти.


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