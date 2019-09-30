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Прощання з Жаком Шираком, фото: SaveDelete

У Франції прощаються з екс-президентом Жаком Шираком (ФОТО, ВІДЕО)

30 вер 2019, 14:55
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Сьогодні у Франції прощаються з Жаком Шираком — французьким політиком, котрий був президентом цієї країни в період з 17 травня 1995 року по 16 травня 2007 року та прем'єр-міністром у 1974−1976 та 1986−1988 роках.

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Панахида по Шираку сьогодні відбулася в паризькій церкві Сен-Сюльпіс в присутності членів сім’ї екс-президента, чинного президента Еммануеля Макрона та низки високопоставлених зарубіжних гостей з чинних та колишніх глав держав і урядів. Серед них, зокрема, Володимир Путін і Білл Клінтон. Про це повідомляє «Міжнародне французьке радіо».

Цю церкву було обрано як місце проведення церемонії, оскільки Собор Паризької Богоматері в квітні цього року дуже постраждав від пожежі.

Панахиду відслужив архієпископ Парижа Мішель Опеті.

Після церемонії для закордонних гостей запланований обід у Єлисейському палаці.

До цього у більш вузькому колі відбулася ще одна панахида — в соборі Святого Людовіка в Будинку Інвалідів у Парижі.

На цій церемонії була присутня дружина Ширака Бернадетт. Вона не брала участь у церемонії Сен-Сюльпіс через стан здоров’я.

Також у почесному дворі Будинку Інвалідів Жаку Шираку віддали військові почесті. На цій церемонії були присутні Макрон та міністр оборони країни Флоранс Парлі.

До цього труна Ширака два дні перебувала в Будинку інвалідів. Туди попрощатися з Шираком прийшли тисячі людей.

В останні роки життя Жак Ширак страждав від неврологічних проблем і його рідко бачили на публіці. Він жив із дружиною Бернадеттою й працював над своїми спогадами.

Поховати Ширака мають на паризькому кладовищі Монпарнас поруч із його дочкою Лоренс, котра померла в 2016 році.

Прощання з Жаком Шираком, фото: PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP

Прощання з Жаком Шираком, фото: Francois Mori/Pool via REUTERS

Прощання з Жаком Шираком, фото: Francois Mori/Pool via REUTERS

Нагадаємо, Жак Ширак помер 26 вересня у віці 87 років.


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