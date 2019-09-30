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Прощання з Жаком Шираком, фото: SaveDelete
У Франції прощаються з екс-президентом Жаком Шираком (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n127477-u-franciyi-proschautsya-z-eks-prezydentom-jakom-shyrakom-foto-video.htmlРакурс
Сьогодні у Франції прощаються з Жаком Шираком — французьким політиком, котрий був президентом цієї країни в період з 17 травня 1995 року по 16 травня 2007 року та прем'єр-міністром у 1974−1976 та 1986−1988 роках.
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Панахида по Шираку сьогодні відбулася в паризькій церкві Сен-Сюльпіс в присутності членів сім’ї екс-президента, чинного президента Еммануеля Макрона та низки високопоставлених зарубіжних гостей з чинних та колишніх глав держав і урядів. Серед них, зокрема, Володимир Путін і Білл Клінтон. Про це повідомляє «Міжнародне французьке радіо».
Цю церкву було обрано як місце проведення церемонії, оскільки Собор Паризької Богоматері в квітні цього року дуже постраждав від пожежі.
Панахиду відслужив архієпископ Парижа Мішель Опеті.
Після церемонії для закордонних гостей запланований обід у Єлисейському палаці.
До цього у більш вузькому колі відбулася ще одна панахида — в соборі Святого Людовіка в Будинку Інвалідів у Парижі.
На цій церемонії була присутня дружина Ширака Бернадетт. Вона не брала участь у церемонії Сен-Сюльпіс через стан здоров’я.
Також у почесному дворі Будинку Інвалідів Жаку Шираку віддали військові почесті. На цій церемонії були присутні Макрон та міністр оборони країни Флоранс Парлі.
До цього труна Ширака два дні перебувала в Будинку інвалідів. Туди попрощатися з Шираком прийшли тисячі людей.
В останні роки життя Жак Ширак страждав від неврологічних проблем і його рідко бачили на публіці. Він жив із дружиною Бернадеттою й працював над своїми спогадами.
Поховати Ширака мають на паризькому кладовищі Монпарнас поруч із його дочкою Лоренс, котра померла в 2016 році.
Нагадаємо, Жак Ширак помер 26 вересня у віці 87 років.
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