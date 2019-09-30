Кнопкодави зі "Слуги народу" заплатять штраф у 40 тис. грн, фото — UA-news

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Депутати з фракції «Слуга народу», яких зловили на кнопкодавстві, заплатять штраф у 40 тис. грн. Про таке покарання за неперсональне голосування заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

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Двоє людей із партії «Слуга народу» припустилися, на мій погляд, дуже серйозної помилки, і вони розуміють, що вони зробили. Вони добровільно заплатили той штраф, який ми передбачали. Ми говорили, що штраф має бути від 40 до 80 тис. грн, але вони заплатять трохи менше 40 тис. грн, — повідомив Разумков в інтерв’ю «Цензору».

Спікер розповів, що про запровадження штрафів за таке порушення Конституції в «Слузі народу» говорили під час виборчої кампанії, а нині нардепи мають намір розробити законодавство, відповідно до якого за кнопкодавство позбавлятимуть мандат.

Інший варіант розвитку подій — унеможливити неособисте голосування за допомогою уведення сенсорної кнопки. Разумков розповів, що сподівався на те, що сенсорна кнопка в Раді нагадуватиме звичайну, ту, якою ми користуємося в смартфоні.

Насправді та сенсорна кнопка — це просто ще одна кнопка, яка спрацьовує на тепло. Тобто кнопка, куди ти прикладаєш руку, і друга, на яку ти натискаєш. Це треба змінювати, — повідомив Разумков.

Нагадаємо, що першими кнопкодавами Ради 9-го скликання стали нардепи від «Слуги народу» Олена Копанчук та Сергій Литвиненко. Копанчук зняли на відео, коли вона голосувала за свого сусіда-однопартійця В’ячеслава Рубльова за законопроект про будівельні норми щодо удосконалення нормування у будівництві (№ 1052). Мажоритарник від президентської партії Сергій Литвиненко 3 вересня проголосував за свого сусіда, ймовірно, Олександра Скічка.

Крім того, самовисуванець з Донецької області Олександр Ковальов проголосував за законопроект про імпічмент замість свого сусіда.

Згодом Копанчук та Литвиненко офіційно вибачилися у Раді за неособисте голосування і пояснили це тим, що намагалися підтримати високу швидкість ухвалення рішень в парламенті.

Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроект про позбавлення мандату за прогули та кнопкодавство.