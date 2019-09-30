Кнопкодавы из "Слуги народа" заплатят штраф в 40 тыс. грн, фото — UA-news

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Депутаты из фракции «Слуга народа», которых поймали на кнопкодавстве, заплатят штраф в 40 тыс. грн. О таком наказании за неперсональное голосование заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Два человека из партии «Слуга народа» допустили, на мой взгляд, очень серьезную ошибку, и они понимают, что они сделали. Они добровольно заплатили тот штраф, который мы предполагали. Мы говорили, что штраф должен быть от 40 до 80 тыс. грн, но они заплатят чуть меньше 40 тыс. грн, — сообщил Разумков в интервью «Цензор».

Спикер рассказал, что о введении штрафов за такое нарушение Конституции в «Слуге народа» говорили во время избирательной кампании, а ныне нардепы намерены разработать законодательство, согласно которому из-за кнопкодавства будут лишать мандата.

Другой вариант развития событий — исключить неличное голосование с помощью введения сенсорной кнопки. Разумков рассказал, что надеялся на то, что сенсорная кнопка в Раде будет напоминать обычную, ту, которой мы пользуемся в смартфоне.

На самом деле и сенсорная кнопка — это просто еще одна кнопка, которая срабатывает на тепло. То есть кнопка, к которой ты прикладываешь руку, и вторая, на которую ты нажимаешь. Это надо менять, — сообщил Разумков.

Напомним, что первыми кнопкодавами Рады 9-го созыва стали нардепы от «Слуги народа» Елена Копанчук и Сергей Литвиненко. Копанчук сняли на видео, когда она голосовала за своего соседа-однопартийца Вячеслава Рублева за законопроект о строительных нормах по совершенствованию нормирования в строительстве (№ 1052). Мажоритарщик от президентской партии Сергей Литвиненко 3 сентября проголосовал за своего соседа, вероятно, Александра Скичко.

Кроме того, самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев проголосовал за законопроект об импичменте вместо своего соседа.

Впоследствии Копанчук и Литвиненко официально извинились в Раде за неличное голосование и объяснили это тем, что пытались поддержать высокую скорость принятия решений в парламенте.

В конце августа президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о лишении мандата за прогулы и кнопкодавство.