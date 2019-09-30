Год тюрьмы за нападение на журналиста получил коммунальщик в Кривом Роге. Фото: 33 Канал

https://racurs.ua/n127475-god-turmy-za-napadenie-na-jurnalista-poluchil-kommunalschik-v-krivom-roge.html

Ракурс

Нападение на журналиста завершилось для работника коммунального предприятия «Скоростной трамвай» приговором о лишении свободы на один год.

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В Днепре апелляционный суд вынес приговор коммунальщику за препятствование профессиональной деятельности журналиста интернет-издания «Первый Криворожский» и нанесение ему легких телесных повреждений. Об этом сегодня сообщает сайт «Судебная власть Украины».

Нападение произошло в 2018 году в Кривом Роге. Журналист выполнял редакционное задание — собирал информацию о жестоком обращении с животными, когда на него напал работник предприятия «Скоростной трамвай». В частности, он грубо ругался в адрес представителя СМИ, требовал прекратил видеосъемку, а затем нанес потерпевшему удар в лицо.

Дело завершилось тем, что суд первой инстанции присудил нападавшему в качестве наказания 200 часов общественных работ. Но апелляционный суд отменил это решение, заменив его ограничением свободы сроком на один год.

Ранее «Ракурс» писал о задержании подозреваемых по делу о нападении на журналистов канала «112 Украина» на Харьковщине. Им уже объявили подозрения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.