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Ракурс
Рік в’язниці за напад на журналіста отримав комунальник у Кривому Розі. Фото: 33 Канал

Рік в’язниці за напад на журналіста отримав комунальник у Кривому Розі

30 вер 2019, 14:07
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Напад на журналіста завершився для робітника комунального підприємства «Швидкісний трамвай» вироком про позбавлення волі на один рік.

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У Дніпрі апеляційний суд засудив комунальника за перешкоджання професійній діяльності журналіста інтернет-видання «Перший Криворізький» та нанесення йому легких тілесних ушкоджень. Про це сьогодні повідомляє сайт «Судова влада України».

Напад стався в 2018 році в Кривому Розі. Журналіст виконував редакційне завдання — збирав інформацію про жорстоке поводження з тваринами, коли на нього напав робітник підприємства «Швидкісний трамвай». Зокрема, він брутально лаявся на адресу працівника ЗМІ, вимагав припинив відеозйомку, а потім завдав потерпілому удару в обличчя.

Справа завершилася тим, що суд першої інстанції присудив нападнику в якості покарання 200 годин громадський робіт. Але апеляційний суд скасував це рішення, замінивши його обмеження волі терміном на один рік.

Раніше «Ракурс» писав про затримання підозрюваних у справі щодо нападу на журналістів каналу «112 Україна» на Харківщині. Їм вже оголосили підозри кількома статтями Кримінального кодексу.

Джерело: Ракурс


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